Timnas Indonesia Hadapi FIFA Series 2026, Pemain Diaspora Pulang Lewat Singapura

jakarta.jpnn.com - Para pemain Timnas Indonesia akan berkumpul setelah Idulfitri 2026 untuk menjalani persiapan menjelang FIFA Series 2026.

Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulingga mengatakan pihaknya memberikan kesempatan kepada pemain muslim untuk merayakan Lebaran.

"Ya habis Lebaran pastinya," kata Arya, Kamis (12/3).

Arya mengatakan PSSI sudah menyiapkan skema keberangkatan yang lebih aman bagi para pemain diaspora.

Nantinya, pemain-pemain dari Eropa rencananya akan menuju Indonesia via Singapura.

Mereka tidak akan transit di kawasan Timur Tengah, seperti Uni Emirat Arab dan Qatar.

Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi dampak eskalasi konflik di Timur Tengah setelah perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

"Kalau lewat yang lain, seperti Jepang, kejauhan. Singapura paling dekat. Lewat Timur Tengah udah susah," jelas Arya.