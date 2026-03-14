JPNN.com

Timnas Indonesia Hadapi FIFA Series 2026, Pemain Diaspora Pulang Lewat Singapura

Sabtu, 14 Maret 2026 – 06:00 WIB
Pesepak bola Timnas Indonesia Thom Haye (kanan) dan Miliano Jonathans (kiri) meluapkan kekecewaan usai dikalahkan Timnas Irak dalam putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Minggu (12/10/2025). Timnas Indonesia harus mengubur mimpinya untuk tampil di Piala Dunia 2026 usai kalah dengan skor 0-1. Foto; ANTARA/Reuters/Stringer/bar/aa.

jakarta.jpnn.com - Para pemain Timnas Indonesia akan berkumpul setelah Idulfitri 2026 untuk menjalani persiapan menjelang FIFA Series 2026.

Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulingga mengatakan pihaknya memberikan kesempatan kepada pemain muslim untuk merayakan Lebaran.

"Ya habis Lebaran pastinya," kata Arya, Kamis (12/3).

Arya mengatakan PSSI sudah menyiapkan skema keberangkatan yang lebih aman bagi para pemain diaspora.

Nantinya, pemain-pemain dari Eropa rencananya akan menuju Indonesia via Singapura.

Mereka tidak akan transit di kawasan Timur Tengah, seperti Uni Emirat Arab dan Qatar.

Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi dampak eskalasi konflik di Timur Tengah setelah perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

"Kalau lewat yang lain, seperti Jepang, kejauhan. Singapura paling dekat. Lewat Timur Tengah udah susah," jelas Arya.

Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   timnas indonesia fifa series 2026 pssi arya sinulingga pemain timnas

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU