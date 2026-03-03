Buang Peluang, Persija Jakarta Ditahan Imbang Dewa United

Senin, 16 Maret 2026 – 03:00 WIB
Arsip foto - Pesepak bola Persija Jakarta Maxwell Souza (tengah) berebut bola atas dengan pesepak bola Borneo FC Rivaldo Pakpahan (kanan) pada lanjutan Liga 1 di Stadion Jakarta International Stadium (JIS) di Jakarta, Selasa (3/3/2026). Foto: ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/nz

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta ditahan imbang Dewa United dengan skor 1-1 pada lanjutan Super League 2025/2026 di Jakarta International Stadium, Jakarta, Minggu (15/3).

Persija dan Dewa United memulai pertandingan dengan tempo sedang.

Kedua tim saling mencari kelemahan pertahanan lawan. Namun, mereka masih kesulitan menciptakan peluang bersih.

Penggawa Dewa United Noah Sadaoui mencoba peruntungan melalui sepakan jarak jauh, tetapi bola melenceng. 

Persija Jakarta membalas melalui usaha Thales Lira, tetapi bola belum tepat sasaran.

Gawang Persija sempat kemasukan melalui sepakan Egy Maulana Vikri pada menit ke-25.

Namun, hakim garis telah terlebih dahulu mengangkat bendera pertanda offside.

Persija memimpin terlebih dahulu melalui gol Maxwell Souza pada menit ke-45+4.

TAGS   Persija Jakarta dewa united super league maxwell souza egy maulana vikri

