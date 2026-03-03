Buang Peluang, Persija Jakarta Ditahan Imbang Dewa United

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta ditahan imbang Dewa United dengan skor 1-1 pada lanjutan Super League 2025/2026 di Jakarta International Stadium, Jakarta, Minggu (15/3).

Persija dan Dewa United memulai pertandingan dengan tempo sedang.

Kedua tim saling mencari kelemahan pertahanan lawan. Namun, mereka masih kesulitan menciptakan peluang bersih.

Baca Juga: Persija Jakarta Kantongi Pemain Asing yang Dibuang

Penggawa Dewa United Noah Sadaoui mencoba peruntungan melalui sepakan jarak jauh, tetapi bola melenceng.

Persija Jakarta membalas melalui usaha Thales Lira, tetapi bola belum tepat sasaran.

Gawang Persija sempat kemasukan melalui sepakan Egy Maulana Vikri pada menit ke-25.

Namun, hakim garis telah terlebih dahulu mengangkat bendera pertanda offside.

Persija memimpin terlebih dahulu melalui gol Maxwell Souza pada menit ke-45+4.