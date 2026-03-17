Simon Grayson Antusias Jadi Asisten Pelatih Timnas Indonesia

Simon Grayson mengaku bergabung dengan tim kepelatihan Timnas Indonesia.

Nakhoda asal Inggris itu mengaku menjadi asisten pelatih untuk menghadapi FIFA Series 2026.

Grayson mengutarakan antusiasme untuk memulai pengalaman baru bersama skuad Timnas Indonesia.

"Saya sangat senang bisa bergabung dengan Tim Nasional Indonesia sebagai asisten pelatih untuk pertandingan mendatang pada jendela FIFA melawan Bulgaria dan St Kitts and Nevis di Jakarta," kata Grayson di Instagram, Minggu (15/3).

Dia menjelaskan kesempatan bekerja di level tim nasional menjadi pengalaman penting dalam karier kepelatihannya.

Sebab, selama ini dirinya lebih sering melatih klub, terutama di Inggris.

"Ini pengalaman baru yang sudah lama saya nantikan," tutur dia.

Grayson pun merasa sangat antusias bekerja sama dengan Pelatih Timnas Indonesia John Herdman.