Raditya Abdurahman Senang Gabung Timnas U-20 Indonesia, Selalu Berikan yang Terbaik

jakarta.jpnn.com - Raditya Abdurahman bersyukur mendapat kesempatan menjalani pemusatan latihan bersama Timnas U-20 Indonesia di Surabaya.

“Alhamdulillah bisa dipercaya sama Coach Nova,” kata Raditya Abdurahman, Jumat (13/3).

Raditya Abdurahman mengaku selalu berusaha memberikan yang terbaik saat menjalani laga di liga.

“Bisa dipanggil tim nasional itu bonus. Kalau sudah dipanggil, pasti kasih yang terbaik,” kata Rafa.

Dia menuturkan, selama sekitar dua pekan menjalani TC, para pemain mulai diperkenalkan dengan filosofi permainan yang diterapkan di tim nasional, termasuk kesamaan konsep antara tim senior dan kelompok usia.

Selain itu, pemain juga mendapat materi latihan yang mencakup aspek taktik, kekuatan fisik, hingga kesiapan mental selama mengikuti pemusatan latihan.

“Di awal dua minggu ini kami diperkenalkan filosofi tim senior. Jadi, dari tim senior ke U-20 itu sama. Coach Nova kasih cara defending, cara attacking, dan ada juga latihan fisik di gym,” ucapnya.

Rafa menambahkan pola latihan yang diterapkan Pelatih Timnas Indonesia U-20 Nova Arianto menuntut para pemain bekerja keras.