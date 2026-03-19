Hadapi ASEAN Futsal Championship 2026, Timnas Indonesia Panggil 19 Pemain

jakarta.jpnn.com - Timnas Futsal Indonesia memanggil 19 pemain untuk menghadapi ASEAN Futsal Championship 2026.

Para pemain akan menjalani pemusatan latihan sebelum bertanding pada kejuaraan tersebut.

Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menyeleksi pemain bersama tim dan staf teknis.

“Fokus kami sekarang ialah membangun chemistry dan taktik yang solid di pemusatan latihan demi meraih hasil maksimal di ASEAN Futsal Championship 2026,” kata Souto, Rabu (18/3).

Souto mengatakan pemusatan latihan menjadi tahap penting untuk membangun kekompakan tim.

Dia menyebut TC berguna untuk mematangkan taktik sebelum menghadapi turnamen.

“Pemusatan latihan ini akan menjadi fondasi penting untuk menyatukan visi permainan kami di pertandingan,” ujarnya.

Daftar pemain yang dipanggil FFI untuk pelatnas ASEAN Futsal Championship 2026: