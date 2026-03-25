Elkan Baggott Comeback, Timnas Indonesia Makin Solid

Elkan Baggott akan langsung mendapatkan ujian besar setelah comeback ke Timnas Indonesia.

Dia akan menghadapi penyerang berpengalaman saat Timnas Indonesia menjalani FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (27/3).

Elkan Baggott harus mematikan penyerang Saint Kitts and Nevis dalam laga itu.

Dia diproyeksikan menghadapi penyerang Saint Kitts and Nevis Jordan Bowery yang memiliki banyak pengalaman.

Jordan Bowery sendiri pernah bermain di sejumlah klub Inggris,

Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan pertandingan tersebut akan menjadi ujian penting bagi lini belakang Indonesia.

Sebab, saat ini Timnas Indonesia memadukan pemain diaspora dan Liga 1.

Menurut Erick Thohir, laga melawan Saint Kitts and Nevis akan menguji kesiapan bek Timnas Indonesia.