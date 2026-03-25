John Herdman Genjot Pemain Timnas Indonesia, Pemain Sudah Adaptasi

John Herdman memberikan intensitas latihan yang cukup tinggi kepada Rizky Ridho dan kawan-kawan.

"Intensitas latihan tinggi karena pemain baru kembali berlatih setelah off dua hari saat libur Idulfitri,” kata bek Timnas Indonesia Rizky Ridho, Selasa (24/3).

Rizky Ridho mengaku sudah menjalani latihan fisik selama libur.

“Kondisi tidak terlalu drop di masa libur," kata bek Rizky.

Rizky Ridho menyebut Herdman pun mulai menginstruksikan taktik permainan kepada tim, jelang laga kontra Saint Kitts & Nevis.

"Ini merupakan latihan kedua tim dengan Coach Herdman,” ujar Rizky Ridho.

Mantan pemain Persebaya Surabaya itu mengatakan persiapan berjalan lancar.