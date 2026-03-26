Ketua BTN Beri Masukan ke John Herdman, Timnas Indonesia Coret Dean James

“Dean James memang kami batalkan karena memang hanya 23 pemain yang bisa didaftarkan,” kata Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji, Rabu (25/3).

Sumardji mengatakan PSSI memanggil 24 pemain menjelang FIFA Series 2026.

“Karena hanya 23 itu yang bisa didaftarkan, satu (pemain) kami coret,” kata Sumardji.

Sebelumnya, Dean James masuk dalam daftar skuad sementara Timnas Indonesia untuk FIFA Series. Pemain 25 tahun itu lolos dari pemangkasan skuad awal yang sebelumnya berisi 41 pemain.

Sumardji menegaskan James dicoret murni karena hanya 23 pemain yang bisa didaftarkan.

“Kalau hanya tersisa satu orang, terus disuruh di tribun, atas itu mental pemain (jadi, red) nggak bagus juga,” ujar Sumardji.

Sumardji mengatakan pencoretan itu juga sepengetahuan pelatih Timnas Indonesia John Herdman.