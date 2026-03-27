Daftar Lengkap Tim Pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto Asisten

jakarta.jpnn.com - Susunan tim kepelatihan Timnas Indonesia makin lengkap.

PSSI sudah mengumumkan daftar staf kepelatihan di bawah kendali John Herdman.

Dikutip dari akun resmi X PSSI, Rabu (25/3), John Herdman dibantu enam asisten pelatih.

Para asisten itu memiliki kemampuan di berbagai bidang untuk menangani Timnas Indonesia.

Salah satunya ialah Elliot Dickman yang fokus dalam penyerangan.

Asisten lainnya ialah Steven Vitoria khusus untuk pertahanan.

Ada juga Nova Arianto dan Simon Grayson yang membantu secara teknis.

Pada posisi yang melatih penjaga gawang terdapat dua nama, yakni Andrej Kostolansky (pelatih kiper dan set piece) dan Damian Van Rensburg yang menjadi asisten pelatih kiper.