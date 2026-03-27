JPNN.com

Daftar Lengkap Tim Pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto Asisten

Jumat, 27 Maret 2026 – 03:00 WIB
Pelatih tim nasional Indonesia John Herdman menyampaikan keterangan usai sesi latihan perdana Timnas Indonesia di Stadion Madya, GBK, Jakarta, Selasa (24/3/2026), untuk menghadapi St. Kitts & Nevis di laga FIFA Series. Foto: ANTARA/Andi Firdaus

jakarta.jpnn.com - Susunan tim kepelatihan Timnas Indonesia makin lengkap. 

PSSI sudah mengumumkan daftar staf kepelatihan di bawah kendali John Herdman.

Dikutip dari akun resmi X PSSI, Rabu (25/3), John Herdman dibantu enam asisten pelatih. 

Para asisten itu memiliki kemampuan di berbagai bidang untuk menangani Timnas Indonesia.

Salah satunya ialah Elliot Dickman yang fokus dalam penyerangan.

Asisten lainnya ialah Steven Vitoria khusus untuk pertahanan.

Ada juga Nova Arianto dan Simon Grayson yang membantu secara teknis.

Pada posisi yang melatih penjaga gawang terdapat dua nama, yakni Andrej Kostolansky (pelatih kiper dan set piece) dan Damian Van Rensburg yang menjadi asisten pelatih kiper. 

Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   timnas indonesia pelatih timnas pssi john herdman nova arianto

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU