John Herdman Sebut Peran Ramadhan Sananta seperti Olivier Giroud

jakarta.jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman pasang badan untuk Ramadhan Sananta setelah laga melawan Saint Kitt dan Nevis pada FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (27/3).

Ramadhan Sananta mendapatkan kritikan karena dianggap tidak berkontribusi besar di tengah lapangan.

Meskipun bermain selama 72 menit, Ramadhan Sananta tidak bisa mencetak gol saat Timnas Indonesia menang empat gol tanpa balas.

Walaupun Sananta tidak mencetak gol, Herdman mengaku senang dengan penampilan penyerang Timnas Indonesia itu.

"Beberapa komentar di media sosial tidak pantas. Kita harus punya standar yang lebih baik sebagai bangsa,” kata Herdman, Minggu (29/3).

Menurut Herdman, Ramadhan Sananta juga mempunyai peran di tengah permainan.

“Perannya ialah membuka ruang, menjadi lini pertama dalam pressing," kata Herdman.

John Herdman bahkan menyamakan peran Sananta dengan mantan penyerang Timnas Prancis Olivier Giroud.