Kevin Diks Sebut John Herdman Sangat Detail dan Kaya Taktik

jakarta.jpnn.com - Bek Timnas Indonesia Kevin Diks memuji gaya melatih yang diterapkan John Herdman.

Menurut Kevin Diks, John Herdman adalah pelatih yang sangat detail.

Kevin Diks juga menilai John Herdman mempunyai banyak taktik untuk tim.

Dia menyebut John Herdman berbeda dengan dua mantan pelatih Timnas Indonesia, yakni Shin Tae Yong dan Patrick Kluivert.

"Perbedaannya, tentu setiap pelatih itu berbeda," kata Kevin, Minggu (29/3).

Kevin Diks menilai John Herdman adalah pelatih yang demanding.

“Saya pikir John sangat detail dan sangat kuat secara taktik. Dia menuntut banyak dari kami,” ujar Kevin Diks.

Menurut Kevin Diks, mantan pelatih Timnas Kanada itu mengetahui yang diharapkan dari setiap pemain.