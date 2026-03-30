JPNN.com

Timnas Indonesia vs Bulgaria: John Herdman Pengin Stadion GBK Penuh

Senin, 30 Maret 2026 – 09:00 WIB
Pelatih timnas Indonesia John Herdman saat menemui awak media di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (29/3/2026), setelah memimpin timnya latihan. Foto: ANTARA/Zaro Ezza Syachniar

jakarta.jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman berharap Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dipenuhi penonton ketika tim besutannya melawan Bulgaria pada FIFA Series 2026, Senin (30/3).

John Herdman berharap penonton yang datang jauh lebih banyak dibandingkan saat Timnas Indonesia melawan Saint Kitt dan Nevis pada laga pertama.

Saat itu, sebanyak 26 ribu penonton menyaksikan perjuangan Jay Idzes dan kawan-kawan.

Baca Juga:

"Saya tidak sabar merasakan energi penuh stadion itu," kata Herdman, Minggu (29/3).

Herdman mengaku sudah datang di banyak stadion, seperti Old Trafford milik Manchester United dan St. James' Park milik Newcastle United. 

Menurut John Herdman, SUGBK mempunyai atmosfer yang sangat berbeda.

Baca Juga:

"Bung Karno itu spesial. Atmosfernya, perasaannya, saya belum pernah merasakan seperti itu sebelumnya," kata Herdman.

Herdman menjelaskan penonton yang lebih banyak di stadion akan sangat membantu timnya untuk mengalahkan Bulgaria.

Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   timnas indonesia bulgaria john herdman fifa series 2026 pelatih timnas

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU