Timnas Indonesia vs Bulgaria: John Herdman Pengin Stadion GBK Penuh

jakarta.jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman berharap Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dipenuhi penonton ketika tim besutannya melawan Bulgaria pada FIFA Series 2026, Senin (30/3).

John Herdman berharap penonton yang datang jauh lebih banyak dibandingkan saat Timnas Indonesia melawan Saint Kitt dan Nevis pada laga pertama.

Saat itu, sebanyak 26 ribu penonton menyaksikan perjuangan Jay Idzes dan kawan-kawan.

"Saya tidak sabar merasakan energi penuh stadion itu," kata Herdman, Minggu (29/3).

Herdman mengaku sudah datang di banyak stadion, seperti Old Trafford milik Manchester United dan St. James' Park milik Newcastle United.

Menurut John Herdman, SUGBK mempunyai atmosfer yang sangat berbeda.

"Bung Karno itu spesial. Atmosfernya, perasaannya, saya belum pernah merasakan seperti itu sebelumnya," kata Herdman.

Herdman menjelaskan penonton yang lebih banyak di stadion akan sangat membantu timnya untuk mengalahkan Bulgaria.