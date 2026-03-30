Timnas Indonesia vs Bulgaria, Jay Idzes Anggap Laga Sesungguhnya

Senin, 30 Maret 2026 – 15:00 WIB
Arsip Foto - Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes (kanan) meneriakkan semangat saat memimpin rekan-rekannya melawan Timnas Bahrain pada laga Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (25/3/2025). Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/app/Spt/am.

jakarta.jpnn.com - Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes menganggap laga melawan Bulgaria pada FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (30/3), adalah pertandingan penting.

Menurut Jay Idzes, laga itu akan menguji kekuatan Timnas Indonesia.

Jay Idzes bahkan menyebut pertandingan melawan Bulgaria merupakan ujian sesungguhnya.

"Tentu ini menjadi laga yang berbeda, standar yang berbeda. Kami tidak sabar untuk menguji diri kami sendiri melawan tim yang hebat," kata Idzes, Sabtu (28/3).

Bulgaria merupakan tim dari Eropa yang sudah tujuh kali bermain di Piala Dunia. 

Tim asuhan Aleksandar Dimitrov itu juga merupakan tim peringkat 87 dunia.

Posisi Timnas Bulgaria 35 peringkat di atas Indonesia yang ada di urutan 122 dunia.

Pada laga pertama FIFA Series 2026, Bulgaria juga tanpa hambatan.

