Justin Hubner Yakin John Herdman Bawa Timnas Indonesia Berprestasi

jakarta.jpnn.com - Bek Timnas Indonesia Justin Hubner meyakini dirinya dan kawan-kawannya akan mendapatkan prestasi di bawah kendali John Herdman.

Justin Hubner menilai John Herdman mempunyai pola pikir berbeda ketika melatih Timnas Indonesia.

Menurut Justin Hubner, mantan pelatih Timnas Kanada itu selalu mendorong tim naik ke level lebih tinggi.

"Saya pikir pelatih sekarang punya pola pikir yang sangat berbeda. Dia benar-benar ingin mendorong kami ke level berikutnya," kata Hubner, Senin (30/3).

Justin Hubner menilai karakter John Herdman akan bermanfaat bagi Timnas Indonesia.

"Saya rasa kami bisa meraih hal-hal bagus bersama staf ini karena mereka melakukan pekerjaan yang sangat baik," kata dia.

Saat diminta pendapatnya soal bagaimana laga melawan Bulgaria, Hubner mengaku bangga dengan cara Indonesia bermain.

Menurut dia, tim Garuda lebih baik meski pada akhirnya kalah 0-1.