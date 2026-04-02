JPNN.com

Justin Hubner Yakin John Herdman Bawa Timnas Indonesia Berprestasi

Kamis, 02 April 2026 – 21:00 WIB
Bek timnas Indonesia Justin Hubner saat menjawab pertanyaan ANTARA di mixed zone Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (30/3/2026), setelah pertandingan terakhir FIFA Series 2026 antara Indonesia dengan Bulgaria. Bulgaria menjadi pemenang laga ini dengan skor 1-0. Foto: ANTARA/Zaro Ezza Syachniar.

jakarta.jpnn.com - Bek Timnas Indonesia Justin Hubner meyakini dirinya dan kawan-kawannya akan mendapatkan prestasi di bawah kendali John Herdman.

Justin Hubner menilai John Herdman mempunyai pola pikir berbeda ketika melatih Timnas Indonesia.

Menurut Justin Hubner, mantan pelatih Timnas Kanada itu selalu mendorong tim naik ke level lebih tinggi.

Baca Juga:

"Saya pikir pelatih sekarang punya pola pikir yang sangat berbeda. Dia benar-benar ingin mendorong kami ke level berikutnya," kata Hubner, Senin (30/3).

Justin Hubner menilai karakter John Herdman akan bermanfaat bagi Timnas Indonesia.

"Saya rasa kami bisa meraih hal-hal bagus bersama staf ini karena mereka melakukan pekerjaan yang sangat baik," kata dia.

Baca Juga:

Saat diminta pendapatnya soal bagaimana laga melawan Bulgaria, Hubner mengaku bangga dengan cara Indonesia bermain. 

Menurut dia, tim Garuda lebih baik meski pada akhirnya kalah 0-1.

Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   timnas indonesia justin hubner john herdman fifa series pemain timnas

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU