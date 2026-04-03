Pelatih Bulgaria Sebut Masa Depan Timnas Indonesia Cerah bersama John Herdman

Jumat, 03 April 2026 – 21:00 WIB
Pesepak bola Timnas Indonesia Justin Hubner (kanan) berusaha mengadang pesepak bola Bulgaria Filip Krastev (tengah) pada pertandingan final FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026). Foto: ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

jakarta.jpnn.com - Pelatih Timnas Bulgaria Aleksandar Dimitrov memberikan pujian kepada John Herdman.

Menurut Aleksandar Dimitrov, John Herdman bisa membawa Timnas Indonesia bermain sangat baik pada FIFA Series 2026.

"Pelatih Anda, telah menerapkan gaya yang sangat baik dengan cepat, terutama dalam membangun serangan,” kata Aleksandar Dimitrov, Senin (30/3).

Aleksandar Dimitrov mengatakan strategi John Herdman berdampak terhadap Bulgaria.

“Kami sempat mengalami kesulitan di sana," kata Dimitrov.

Saat itu Bulgaria dibuat kesulitan oleh permainan Indonesia walaupun pada akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 1-0 melalui gol penalti Marin Petkov.

Dimitrov merasa masa depan Indonesia bersama Herdman akan cerah. 

Dia pun mendoakan tim Garuda sukses di Piala Asia 2027 dan juga Kualifikasi Piala Dunia 2030.

