Istirahat Sejenak, John Herdman Evaluasi Timnas Indonesia dengan Kepala Dingin

jakarta.jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman akan beristirahat sejenak setelah FIFA Series 2026.

John Herdman menilai istirahat merupakan cara terbaik mengevaluasi permainan Timnas Indonesia.

Timnas sendiri menang melawan Saint Kitts dan Nevis dengan skor 4-0 pada Jumat (27/3).

Setelah itu, Timnas Indonesia kalah 0-1 dari Bulgaria, Senin (30/3).

"Untuk perbaikan, saya akan meninjau pertandingan dalam dua minggu ke depan,” kata Herdman, Senin (30/3).

Mantan pelatih Timnas Kanada itu merasa masih sangat emosional.

“Sebab, kami sangat ingin menang," kata John Herdman.

John Herdman merasa harus mengevaluasi permainan Timnas Indonesia dengan kepala dingin.