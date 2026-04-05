JPNN.com

Calvin Verdonk Doakan Dony Tri Pamungkas Gabung Klub Eropa

Minggu, 05 April 2026 – 18:00 WIB
Pesepak bola Timnas Indonesia Dony Tri Pamungkas (tengah) menendang bola yang coba diadang pesepak bola Timnas Bulgaria Emil Tsenov (kiri) dan Petko Hristov (kanan) pada pertandingan final FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026). Foto: ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/bar

jakarta.jpnn.com - Pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk berharap Dony Tri Pamungkas bisa bergabung dengan klub Eropa.

“Saya berharap bisa memainkan lebih banyak pertandingan dengannya dan saya berharap bisa melihatnya suatu saat di Eropa,” kata Calvin, Senin (30/3).

Dony sendiri selalu bermain dalam dua laga Timnas Indonesia pada FIFA Series 2026.

Baca Juga:

Dia tampil penuh dalam kemenangan 4-0 atas Saint Kitts dan Nevis.

Setelah itu, dia menjadi pemain pengganti dalam kekalahan 0-1 menghadapi Bulgaria.

Verdonk sendiri memuji penampilan Dony dari dua laga itu

Baca Juga:

“Sangat suka gaya bermainnya, benar-benar suka gaya bermainnya,” kata Verdonk.

Dia meminta Dony bermain percaya diri seperti yang ditampilkan di latihan.

Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   timnas indonesia calvin verdonk dony tri pamungkas fifa series 2026 bulgaria

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU