Calvin Verdonk Doakan Dony Tri Pamungkas Gabung Klub Eropa

jakarta.jpnn.com - Pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk berharap Dony Tri Pamungkas bisa bergabung dengan klub Eropa.

“Saya berharap bisa memainkan lebih banyak pertandingan dengannya dan saya berharap bisa melihatnya suatu saat di Eropa,” kata Calvin, Senin (30/3).

Dony sendiri selalu bermain dalam dua laga Timnas Indonesia pada FIFA Series 2026.

Dia tampil penuh dalam kemenangan 4-0 atas Saint Kitts dan Nevis.

Setelah itu, dia menjadi pemain pengganti dalam kekalahan 0-1 menghadapi Bulgaria.

Verdonk sendiri memuji penampilan Dony dari dua laga itu

“Sangat suka gaya bermainnya, benar-benar suka gaya bermainnya,” kata Verdonk.

Dia meminta Dony bermain percaya diri seperti yang ditampilkan di latihan.