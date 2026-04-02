Indonesia Fit Festival 2026 Siap Digelar, Tawarkan Pengalaman Unik

jakarta.jpnn.com - Indonesia Fit Festival (IFF) bersiap menggelar acara bergengsi sebagai urban sport and wellness festival di Agora Mall, Thamrin, Jakarta Pusat, pada 16-17 Mei 2026.

Tema yang diangkat pada acara tahun ini ialah The Sweat Awakening.

Tema itu mencerminkan pergerakan yang lahir untuk mendobrak batasan acara olahraga konvensional dengan menyuguhkan perpaduan intens antara rave culture dan extreme endurance.

Festival itu menawarkan pengalaman unik selama dua hari penuh.

Acaranya menggabungkan dunia kebugaran, musik, dan komunitas ke dalam satu arena playground yang penuh energi dan memacu adrenalin.

Sebagai pusat daya tarik, IFF 2026 akan menyuguhkan kompetisi high energy yang meliputi kategori rockstar havoc, glam slam, dan bassprint 60.

Kompetisi ini terbuka untuk umum dengan empat kategori sehingga siapa pun bisa ikut merasakan keseruan dan tantangan.

Biaya pendaftaran untuk kategori Rockstar Havoc sebesar Rp 800.000 per pasangan (pair). Sementara itu, kategori Glam Slam bisa diikuti dengan biaya pendaftaran sebesar Rp 800.000 per grup (4 orang).