Timnas Futsal Indonesia Target Semifinal ASEAN Futsal Championship 2026

Senin, 06 April 2026 – 12:00 WIB
Pelatih timnas futsal Indonesia Hector Souto berbicara dalam temu media menjelang ASEAN Futsal Championship 2026 di Nonthaburi Hall, Thailand, Minggu (5/4/2026). Foto: ANTARA/HO-Federasi Futsal Indonesia/DKW IMAGES/aa.

jakarta.jpnn.com - Timnas Futsal Indonesia mematok target lolos ke semifinal ASEAN Futsal Championship 2026 di Nonthaburi Hall, Thailand, mulai hari ini, Senin (6/4).

Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto pun memilih pendekatan yang realistis dan bertahap.

Sebab, mayoritas pemain Timnas Futsal Indonesia adalah wajah-wajah baru dari kompetisi domestik.

"Kami hanya ingin mencoba untuk kompetitif,” kata Souto, Minggu (5/4).

Hector Souto menjelaskan targetnya ialah mengembangkan tim nasional agar memiliki lebih banyak pemain yang siap bermain kapan pun.

"Terkait turnamen ini, kami akan menjalaninya pertandingan demi pertandingan,” ujar Souto.

Hector Souto berharap Timnas Futsal Indonesia bisa memenuhi target lolos ke semifinal.

“Itu adalah target hasil kami untuk fase grup. Setelah itu, kita lihat apa yang terjadi,” ujar Souto. 

