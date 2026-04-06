Jordi Amat Kartu Merah, Persija Jakarta Dikalahkan Bhayangkara FC

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta dikalahkan Bhayangkara FC dengan skor 2-3 pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Sumpah Pemuda PKOR Way Halim, Minggu (5/4).

Gelandang Bhayangkara FC Moussa Sidebe menjadi mimpi buruk bagi Persija Jakarta karena mencetak dua gol pada menit ke-27 dan injury time.

Pada babak pertama, Persija Jakarta langsung berinisiatif melakukan serangan ke daerah pertahanan Bhayangkara.

Satu menit pertandingan berjalan, Rayhan Hanan berhasil menceploskan bola ke gawang Bhayangkara Presisi Lampung yang dikawal Aqil Savik.

Pada menit ke-27, Moussa Sidibe mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Pada menit ke-47, Persija harus bermain dengan 10 pemain setelah Jordi Amat terkena kartu merah.

Persija unggul setelah Fabio Calonego pada menit ke-62 berhasil merobek gawang Bhayangkara.

Dendy Sulistyawan yang baru masuk mampu menceploskan bola ke gawang Persija melalui skema tendangan bebas pada menit ke-86.