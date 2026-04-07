JPNN.com Jakarta Olahraga Bhayangkara FC Kalahkan Persija Jakarta, Paul Munster Sebut Moussa Sidebe Bintang Besar

Bhayangkara FC Kalahkan Persija Jakarta, Paul Munster Sebut Moussa Sidebe Bintang Besar

Selasa, 07 April 2026 – 21:00 WIB
Bhayangkara FC Kalahkan Persija Jakarta, Paul Munster Sebut Moussa Sidebe Bintang Besar - JPNN.com Jakarta
Pelatih Bhayangkara Presisi Lampung FC Paul Munster (kanan) saat memberikan keterangan. Bandarlampung, Minggu (5/4/2026). Foto: ANTARA/Dian Hadiyatna

jakarta.jpnn.com - Pelatih Bhayangkara FC Paul Munster sangat senang setelah timnya mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 3-2 pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Sumpah Pemuda PKOR Way Halim, Minggu (5/4).

Paul Munster secara khusus memuji Moussa Sidebe yang mencetak dua gol ke gawang Persija.

Munster menilai Sidibe sebagai bintang besar yang membuat timnya menang dramatis.

"Sudah saya kira Sidibe akan bermain baik dan dia memiliki kualitas. Sidibe bagus dan bintang besar. Ini adalah laga besar baginya," kata Munster.

Munster menjelaskan Bhayangkara tidak hanya mengandalkan Moussa Sidebe.

Menurut dia, seluruh pemain dalam tim telah bekerja keras untuk memenangi setiap pertandingannya.

"Saya juga apresiasi Dendy Sulistyawan yang mencetak gol melalui tendangan bebas,” ujar Munster.

Munster menjelaskan timnya memang sering mengasah kemampuan mengeksekusi tendangan bebas.

Pelatih Bhayangkara FC Paul Munster sangat senang setelah timnya mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 3-2 pada lanjutan Super League 2025/2026
