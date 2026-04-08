Persija Jakarta Kalah, Pelatih Bilang Kartu Merah Jordi Amat Tidak Wajar

jakarta.jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza kecewa berat setelah timnya dikalahkan Bhayangkara FC dengan skor 2-3 pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Sumpah Pemuda PKOR Way Halim, Minggu (5/4).

Menurut Souza, kehilangan satu pemain di awal babak kedua membuat momentum kemenangan melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC hilang.

"Jadi, kurang satu pemain ini akan sangat berbeda yang terjadi,” kata Souza.

Mauricio Souza pun menyoroti kartu merah yang diterima Jordi Amat.

“Kartu merah yang didapatkan Jordi Amat pada menit 47 tidak wajar terjadi," kata Souza.

Menurutnya, bermain dengan 10 orang memengaruhi permainan dan strategi yang dimainkan di lapangan.

Pada awal babak pertama, Persija Jakarta mencoba menerapkan strategi menyerang.

"Karena kehilangan satu pemain, kami akhirnya menerapkan strategi bertahan dan mencoba serangan balik," kata dia.