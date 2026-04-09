Pelatih Masih Pede Persija Jakarta Akan Juara

jakarta.jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza tidak kehilangan kepercayaan diri setelah timnya dikalahkan Bhayangkara FC dengan skor 2-3 pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Sumpah Pemuda PKOR Way Halim, Minggu (5/4).

Mauricio Souza mengatakan Persija Jakarta akan tetap bersaing dalam perebutan tempat pertama hingga liga Indonesia Super League berakhir.

"Kami memang tertinggal poin dari posisi satu dan dua, tetapi saya tidak ragu tim ini mau jadi juara,” ujar Souza.

Mauricio Souza pun berharap Persija Jakarta tidak mendapatkan hasil buruk lagi.

“Kami tidak boleh kehilangan poin lagi seperti laga hari ini," kata Mauricio Souza.

Pada pertandingan Bhayangkara Presisi Lampung FC melawan Persija Jakarta, tim tamu sebenarnya mampu mencetak gol cepat pada menit satu lewat Rayhan Hanan.

Persija Jakarta juga berhasil menambah gol di babak kedua pada menit 62 melalui kaki F. Colonego. Namun, tim tuan rumah mampu membalikkan keadaan lewat tiga gol di menit 27 dan 94 oleh Muossa Sidibe.

Satu gol Bhayangkara FC dicetak Dandy Sulistyawan pada menit ke-86.