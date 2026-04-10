TVRI Yakin Antusiasme Masyarakat Sambut Piala Dunia 2026 Lebih Besar Dibandingkan 2022

TVRI meyakini antusiasme masyarakat Indonesia menyambut Piala Dunia 2026 akan lebih besar.

"Euforia masyarakat akan sangat besar, bahkan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, dari empat tahun lalu," kata Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong, Minggu (5/5).

Menurut Usman, jangkauan infrastruktur penyiaran yang luas milik TVRI meningkatkan euphoria masyarakat.

TVRI sendiri memiliki 188 pemancar serta 34 stasiun daerah yang tersebar di berbagai wilayah provinsi.

Kondisi tersebut memberikan kesempatan yang lebih merata bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan.

Wilayah yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses siaran juga bisa menikmati Piala Dunia 2026.

Sebagai lembaga penyiaran publik pemerintah sekaligus official host broadcaster piala dunia, TVRI juga mengemban tanggung jawab menghadirkan siaran yang berkualitas dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Mengusung tema Bola Gembira dalam penyiaran Piala Dunia 2026, Usman menjelaskan makna filosofisnya ialah menghadirkan kegembiraan kepada masyarakat.