Persija Jakarta Kalahkan Persebaya Surabaya, Eksel Runtukahu Terlalu Menyala

Senin, 13 April 2026 – 21:00 WIB
Pesepak bola Persija Jakarta Van Basty Sousa E Silva (bawah) berebut bola dengan pesepak bola Persebaya Surabaya Milos Raickovic (atas) pada pertandingan BRI Super League d Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (11/4/2026). Foto: ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/sgd

jakarta.jpnn.com - Penyerang Persija Jakarta Eksel Runtukahu menjadi bintang ketika timnya mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 3-0 pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (11/4).

Eksel Runtukahu mencetak dua gol pada menit ke-54 dan 76.

Persija menggempur sejak awal laga. Namun, pertahanan Persebaya membuat Persija belum mampu menciptakan peluang berbahaya.

Persija kemudian mendapat penalti pada menit ke-15 akibat pelanggaran Milos Raickovic terhadap Eksel Runtukahu. 

Wasit sempat melakukan tinjauan VAR sebelum memutuskan memberikan penalti kepada Persija. Eksekutor Persija Allano Lima sukses menjalankan tugasnya dengan baik.

Persija Jakarta menggandakan keunggulan melalui Eksel pada menit ke-54. 

Eksel mencetak gol keduanya pada menit ke-76 setelah mendapatkan umpan bagus dari Allano.

Kemenangan melawan Persebaya sekaligus menghentikan catatan tiga laga tanpa poin penuh bagi Persija Jakarta. 

