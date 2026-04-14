Bantu Persija Jakarta Kalahkan Persebaya Surabaya, Eksel Runtukahu Apresiasi Suporter

jakarta.jpnn.com - Penyerang Persija Jakarta Eksel Runtukahu sangat bahagia setelah membantu timnya mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 3-0 pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (11/4).

Dua gol yang dicetak Eksel Runtukahu membantu Persija Jakarta keluar lapangan dengan kepala tegak.

Persija Jakarta pun mengakhiri tren buruk karena sempat tidak mendapatkan kemenangan dalam tiga laga beruntun.

"Pertama-tama, puji Tuhan, syukur kami bisa tiga poin,” kata Eksel dikutip dari laman resmi I.League, Minggu (12/4).

Eksel juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang mendukung Persija.

“Terima kasih banyak buat Coach (Mauricio Souza), teman-teman semua yang berjuang malam hari ini, dan suporter,” kata Eksel.

Dua gol dalam satu pertandingan adalah yang kedua bagi Eksel pada musim ini.

Sebelumnya, dia juga melakukannya ketika Persija mengalahkan Arema FC dengan skor 2-1 pada November 2025.