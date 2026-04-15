Persija Jakarta Kalahkan Persebaya Surabaya, Mauricio Souza Sebut Eksel Runtukahu Terbaik

jakarta.jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza angkat topi untuk penyerangnya, Eksel Runtukahu.

Sebab, Eksel Runtukahu tampil ganas saat Persija melawan Persebaya Surabaya pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (11/4).

Eksel Runtukahu sukses mencetak brace alias dua gol pada menit ke-54 dan 76.

Mauricio Souza menyebut Eksel Runtukahu memainkan permainan terbaik.

"Hari ini dia memainkan pertandingan yang hebat yang menurut pendapat saya adalah yang terbaik di lapangan," kata Mauricio.

Kemenangan atas Persebaya Surabaya sangat berharga bagi Persija.

Sebab, Persija sempat paceklik kemenangan dalam tiga laga beruntun.

Selain itu, kemenangan melawan Persebaya juga menjaga asa Persija menjadi juara.