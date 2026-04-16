JPNN.com Jakarta Olahraga Godok Piala Presiden 2026, PSSI Siapkan Format Baru

Godok Piala Presiden 2026, PSSI Siapkan Format Baru

Kamis, 16 April 2026 – 21:00 WIB
Godok Piala Presiden 2026, PSSI Siapkan Format Baru - JPNN.com Jakarta
Acara malam penutupan Piala Presiden 2025 di Jakarta, Minggu (12/4/2026). Foto: ANTARA/Zaro Ezza Syachniar

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan pihaknya terus mempersiapkan Piala Presiden 2026.

Menurut Erick Thohir, PSSI akan menggunakan format baru.

Erick Thohir menyebut format itu akan berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya.

"Tadi Pak Ara (Ketua Steering Committe Piala Presiden 2025 Maruarar Sirait, red) punya komitmen dan untuk Piala Presiden yang kedelapan ini sedang kami godok lagi," kata Erick, Minggu (12/4).

Erick Thohir berharap semua kepala daerah bisa berperan pada Piala Presiden 2026.

"Kami juga mau semua gubernur, bupati harus berkontribusi supaya sepak bola ini bisa terus bergelora,” kata Erick Thohir.

Tujuh Piala Presiden diikuti enam sampai 20 klub yang terdiri dari klub-klub Liga 1, Liga 2, dan terbaru pada tahun lalu diikuti tim luar negeri.

Format turnamen ini ialah semua klub memulai turnamen dari babak grup.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan pihaknya terus mempersiapkan Piala Presiden 2026.
