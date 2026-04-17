Erick Thohir Sebut Piala Presiden 2026 Tidak Digelar Juni Karena Piala Dunia

Jumat, 17 April 2026 – 21:00 WIB
Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam sambutannya pada acara penutupan Piala Presiden 2025 di Jakarta, Minggu (12/4/2026). Foto: ANTARA/Zaro Ezza Syachniar

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut Piala Presiden 2026 kemungkinan tidak digelar pada Juli seperti tahun sebelumnya.

Erick Thohir merujuk kepada Piala Dunia 2026 yang juga akan digelar pertengahan tahun.

"Belum tahu karena memang kompleksitas tahun ini ada kejuaraan Piala Dunia," ungkap Erick Thohir, Minggu (12/4).

Erick mengungkapkan keikutsertaan dua klub luar negeri, Oxford United dan Port FC, tahun lalu meninggalkan kesan yang positif.

"Mereka juga ada keinginan untuk kembali,” kata Erick Thohir.

Erick Thohir mengaku masih akan menggodok format Piala Presiden 2026.

“Kita lihat lagi formulanya. Sebab, pembangunan tim nasional sudah terjadi, Liga 1, Liga 2 juga klub-klub besar sudah terjadi," kata Erick Thohir.

Erick Thohir juga mengharapkan ada peran serta dari klub-klub di daerah.

BERITA TERKAIT

