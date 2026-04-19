Dewa United Masih Terseok-seok, Pelatih Berani Target Finis 6 Besar

Minggu, 19 April 2026 – 18:00 WIB
Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink di Dewa United Arena, Kabupaten Tangerang. Foto: ANTARA/Rauf Adipati/am.

jakarta.jpnn.com - Pelatih Dewa United Banten FC Jan Olde Riekerink menargetkan timnya finis di papan atas Super League 2025/2026.

“Targetnya ialah mengakhiri kompetisi setidaknya di enam besar,” kata Jan Olde, dikutip dari laman resmi I.League, Minggu (12/4).

Jan Olde Riekerink menyadari target yang dimiliki Dewa United Banten FC.

"Kami tahu target kami. Kami ingin berada di posisi yang lebih baik dari sekarang,” kata Jan Olde Riekerink.

Meskipun demikian, Jan Olde Riekerink berharap Dewa United bisa mendapatkan posisi lebih tinggi.

“Jika memungkinkan, kami akan mengejar posisi yang lebih tinggi lagi," kata Jan Olde.

Pada musim ini, Dewa tak menjalani musim seperti sebelumnya saat mereka bersaing menjadi juara.

Musim lalu Dewa United berhasil finis sebagai runner-up di bawah Persib Bandung. 

