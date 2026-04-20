JPNN.com

Timnas Futsal Indonesia Fokus Pembinaan daripada Naturalisasi

Senin, 20 April 2026 – 21:00 WIB
Pemain Tim Nasional Futsal Indonesia merayakan gol dalam laga melawan Australia di Kejuaraan ASEAN Futsal 2026 di Nonthaburi, Thailand, Rabu (8/4/2026). Foto: ANTARA/HO-Pengurus Pusat Federasi Futsal Indonesia/am.

jakarta.jpnn.com - Timnas Futsal Indonesia lebih berfokus melakukan regenerasi dan pencarian bakat muda dari akar rumput daripada naturalisasi.

Federasi Futsal Indonesia (FFI) pun terus berkeliling ke berbagai daerah untuk mencari bakat baru.

Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) Michael Victor Sianipar mengatakan bakat yang ditemukan akan dibina.

“Di futsal kami punya konteks yang agak berbeda. Di futsal kami punya pencari bakat yang luas, bahkan sekarang kami sedang melakukan pencarian bakat untuk timnas U17," kata Michael di Jakarta, Kamis (16/4).

Michael menegaskan pencarian bakat memang telah menjadi visi jangka panjang dari Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto.

Menurut dia, Hector Souto memfokuskan pada pengembangan pencarian bakat di akar rumput.

Apalagi, saat ini tim futsal Indonesia sedang menorehkan prestasi yang menjanjikan setelah menjadi runner-up Piala Asia 2026. 

Selain itu, skuad Garuda mampu menjuarai Piala AFF Futsal 2024 dan meraih medali emas SEA Games 2025.

Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   timnas futsal indonesia pelatih timnas federasi futsal pembinaan naturalisasi

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU