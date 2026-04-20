Timnas Futsal Indonesia Fokus Pembinaan daripada Naturalisasi

jakarta.jpnn.com - Timnas Futsal Indonesia lebih berfokus melakukan regenerasi dan pencarian bakat muda dari akar rumput daripada naturalisasi.

Federasi Futsal Indonesia (FFI) pun terus berkeliling ke berbagai daerah untuk mencari bakat baru.

Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) Michael Victor Sianipar mengatakan bakat yang ditemukan akan dibina.

“Di futsal kami punya konteks yang agak berbeda. Di futsal kami punya pencari bakat yang luas, bahkan sekarang kami sedang melakukan pencarian bakat untuk timnas U17," kata Michael di Jakarta, Kamis (16/4).

Michael menegaskan pencarian bakat memang telah menjadi visi jangka panjang dari Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto.

Menurut dia, Hector Souto memfokuskan pada pengembangan pencarian bakat di akar rumput.

Apalagi, saat ini tim futsal Indonesia sedang menorehkan prestasi yang menjanjikan setelah menjadi runner-up Piala Asia 2026.

Selain itu, skuad Garuda mampu menjuarai Piala AFF Futsal 2024 dan meraih medali emas SEA Games 2025.