PSSI Rahasiakan Calon Lawan Timnas Indonesia

JPNN.com

Selasa, 21 April 2026 – 21:00 WIB
Ketua Umum PSSI Erick Thohir seusai membuka agenda diskusi PSSI Pers di GBK Arena, Jakarta, Kamis (16/4/2026). Foto: ANTARA/FAJAR SATRIYO

jakarta.jpnn.com - PSSI sudah mengantongi lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia pada FIFA Matchday pada Juni 2026.

Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir enggan mengungkap calon lawan Timnas Indonesia.

Sebab, sampai saat ini PSSI belum mendapatkan kesepakatan resmi secara tertulis.

Baca Juga:

"Saya tidak berani bicara siapa lawan tandingnya sebelum ada e-mail atau surat hitam di atas putih," ujar Erick Thohir, Kamis (16/4).

Erick mengakui komunikasi yang dilakukan PSSI sudah membuahkan hasil. 

Namun, komunikasi tersebut masih bersifat komunikasi awal.

Baca Juga:

PSSI belum mencapai tahap finalisasi administrative terkait calon lawan Timnas Indonesia.

"E-mail ada tiga, baru direspons satu,” kata Erick Thohir.

Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   timnas indonesia pssi fifa BTN erick thohir

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU