PSSI Rahasiakan Calon Lawan Timnas Indonesia

jakarta.jpnn.com - PSSI sudah mengantongi lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia pada FIFA Matchday pada Juni 2026.

Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir enggan mengungkap calon lawan Timnas Indonesia.

Sebab, sampai saat ini PSSI belum mendapatkan kesepakatan resmi secara tertulis.

"Saya tidak berani bicara siapa lawan tandingnya sebelum ada e-mail atau surat hitam di atas putih," ujar Erick Thohir, Kamis (16/4).

Erick mengakui komunikasi yang dilakukan PSSI sudah membuahkan hasil.

Namun, komunikasi tersebut masih bersifat komunikasi awal.

PSSI belum mencapai tahap finalisasi administrative terkait calon lawan Timnas Indonesia.

"E-mail ada tiga, baru direspons satu,” kata Erick Thohir.