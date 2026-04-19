Resmi Ditutup, DRT SHOW 2026 Perkuat Masa Depan Olahraga Selam Indonesia

Minggu, 19 April 2026 – 19:30 WIB
Marketing Manager Jukung Dive Jessica Sergeant (kiri) bersama anggota tim Jukung Dive di sela penutupan DRT SHOW, Minggu, 19 April 2026. Foto: Dok Pribadi

jakarta.jpnn.com - Pameran olahraga selam terbesar di Asia Pasifik, Diving, Resort, and Travel (DRT) SHOW di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City resmi berakhir pada Minggu (19/4).

Benyak harapan positif yang muncul dari berbagai peserta DRT SHOW, mulai non-governmental organization (NGO) bidang ekosistem dunia bawah laut hingga industri olahraga selam terhadap wisata bahari Indonesia.

Salah satunya ialah Sustainable Oceanic Research, Conservation, and Education (SORCE). SORCE merupakan sebuah sekolah lapangan yang berfokus pada penelitian, konservasi, dan edukasi kelautan berkelanjutan.

"Kami merupakan organisasi konservasi laut nirlaba yang mengawali langkah dan dedikasi kami di Indonesia, tepatnya di kawasan Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle)," kata Principe Marine Scientist SORCE Raja Aditya Siagian.

Raja menjelaskan fokus utama SORCE ialah memastikan masa depan yang cerah bagi ekosistem laut beserta seluruh biota di dalamnya melalui dua pilar utama.

"Pertama, aksi ilmiah, yaitu menjalankan penelitian berbasis data untuk pelestarian lingkungan. Kedua, pelibatan publik. SORCE mengajak masyarakat lokal untuk aktif berkontribusi dalam menjaga laut,, yaitu konservasi mangrove dan terumbu karang," kata Raja.

Di sisi lain, industri olahraga selam di Indonesia diprediksi mengalami lonjakan signifikan pada 6-7 tahun ke depan.

Jukung Dive, operator selam yang berbasis di Bali, secara aktif memperkuat jejaring dan strategi pemasaran melalui DRT Show 2026.

