Pemain Timnas Terlibat Keributan, Nova Arianto Siapkan Hukuman

Rabu, 22 April 2026 – 21:00 WIB
Pelatih Timnas Indonesia U-20 Nova Arianto (tengah) memberikan arahan kepada pemainnya saat pemusatan latihan di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (5/3/2025). Foto: ANTARA FOTO/Rizal Hanafi/tom.

jakarta.jpnn.com - Pelatih Tim Nasional U-20 Indonesia Nova Arianto menyebut ada hukuman bagi anak asuhnya yang melakukan keributan pada laga Elite Pro Academy (EPA) U-20.

"Sudah seharusnya pemain timnas usia muda memberikan contoh yang baik kepada pemain lainnya," kata Nova Arianto, Senin (20/4).

Nova mengaku sangat menyayangkan terjadinya insiden tersebut.

Apalagi, insiden itu melibatkan pemain muda yang seharusnya masih dalam tahap pembinaan karakter dan mental bertanding.

"Pastinya apa pun situasi dan alasannya kejadian itu bukan menjadi contoh yang baik untuk dicontoh pemain lainnya," katan Nova.

Dia mengaku masih melakukan penelusuran untuk mengetahui secara pasti kronologi serta penyebab terjadinya keributan tersebut. 

Evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh, termasuk mengidentifikasi pemain yang terlibat langsung dalam insiden tersebut.

Nova menegaskan, apabila ditemukan ada pemain tim nasional yang terlibat, sanksi akan diberikan sebagai bentuk pembinaan sekaligus efek jera agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

