EPA U-20 Rusuh, Dewa United Desak PSSI Beri Hukuman Tegas

jakarta.jpnn.com - Manajemen Dewa United mendesak PSSI memberikan sanksi tegas kepada pemain yang terlibat keributan pada pertandingan Elite Pro Academy (EPA) U20.

Insiden itu terjadi ketika Dewa United Development melawan Bhayangkara Youth, di Stadion Citarum, Semarang, Minggu (19/4).

Presiden Dewa United Ardian Satya Negara menyatakan pihaknya tidak menoleransi segala bentuk kekerasan dalam sepak bola, khususnya di level usia muda.

"Kami mengecam keras insiden kekerasan yang terjadi di Semarang,” kata Ardian, Senin (20/4).

Menurut Ardian, keributan ketika Dewa United Development melawan Bhayangkara Youth tidak bisa dibenarkan.

“Apalagi, terjadi pada kompetisi usia muda yang seharusnya menjunjung tinggi nilai sportivitas dan pembinaan," ujar Ardian.

Baca Juga: PSSI Sebut VAR Tingkatkan Keputusan Tepat Wasit Jadi 90 Persen

Dia pun menyoroti dugaan keterlibatan pihak yang seharusnya menjadi panutan dalam menjaga situasi pertandingan.

Ardian menjelaskan manajemen klub tidak akan tinggal diam.