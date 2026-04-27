Ketua Komite Wasit PSSI Tegaskan Arti Penting Penambahan Kamera

jakarta.jpnn.com - Ketua Komite Wasit PSSI Yoshimi Ogawa menilai penambahan kamera sangat penting pada Super League 2025/2026.

Menurut Yoshimi Ogawa, penambahan kamera akan menunjang kinerja video assistant referee (VAR).

Yoshimi Ogawa menilai akurasi keputusan wasit akan meningkat jika kamera ditambah.

Sebba, akan tersaji berbagai sudut pandang (angle) dari suatu kejadian.

Salah satunya ialah apakah sebuah bola sudah keluar atau belum.

Hal itu terjadi pada laga Dewa United Banten FC melawan Persib Bandung di Banten International Stadium, Senin (20/4).

"Sebenarnya kamera garis gawang tidak wajib dalam penggunaan VAR. Kalau ada, tentu akan jauh lebih baik," kata Ogawa, Kamis (23/4).

Yoshimi Ogawa menjelaskan pihaknya tidak akan memaksa penambahan kamera.