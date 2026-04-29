Gelar Donor Darah, Persija Jakarta Berharap Makin Banyak Pihak Terlibat

Rabu, 29 April 2026 – 21:00 WIB
Pendukung Persija Jakarta saat melakukan donor darah jelang pertandingan Persija melawan Persis Solo di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (27/04/2026). Foto: ANTARA/HO-Persija

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta sempat menggelar donor darah menjelang laga melawan Persis Solo pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (27/4).

Donor darah itu merupakan kolaborasi antara Persija dengan Palang Merah Indonesia (PMI).

Direktur Persija Mohamad Prapanca mengatakan donor darah itu bertujuan agar timnya tidak hanya dirasakan di dalam stadion.

Mohamad Prapanca berharap keberadaan Persija juga dirasakan masyarakat luas.

“Kegiatan donor darah ini menjadi salah satu langkah konkret kami dalam mendukung aksi kemanusiaan,” ujar Mohamad Prapanca, Rabu (29/4).

Mohamad Prapanca berharap makin banyak pihak yang terlibat dalam aksi kemanusiaan.

“Semangat Satu Darah, Darah Indonesia kami harapkan bisa mengajak lebih banyak pihak untuk peduli dan berkontribusi,” imbuh Mohamad Prapanca.

Donor darah kali ini bukanlah yang pertama bagi Persija Jakarta.

TAGS   Persija Jakarta donor darah persis solo pmi super league

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

