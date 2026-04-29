Gelar Donor Darah, Persija Jakarta Berharap Makin Banyak Pihak Terlibat

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta sempat menggelar donor darah menjelang laga melawan Persis Solo pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (27/4).

Donor darah itu merupakan kolaborasi antara Persija dengan Palang Merah Indonesia (PMI).

Direktur Persija Mohamad Prapanca mengatakan donor darah itu bertujuan agar timnya tidak hanya dirasakan di dalam stadion.

Mohamad Prapanca berharap keberadaan Persija juga dirasakan masyarakat luas.

“Kegiatan donor darah ini menjadi salah satu langkah konkret kami dalam mendukung aksi kemanusiaan,” ujar Mohamad Prapanca, Rabu (29/4).

Mohamad Prapanca berharap makin banyak pihak yang terlibat dalam aksi kemanusiaan.

“Semangat Satu Darah, Darah Indonesia kami harapkan bisa mengajak lebih banyak pihak untuk peduli dan berkontribusi,” imbuh Mohamad Prapanca.

Donor darah kali ini bukanlah yang pertama bagi Persija Jakarta.