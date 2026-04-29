Soal Nasib Fadly Alberto di Timnas Indonesia, Nova Arianto Singgung Sikap Baik

Kamis, 30 April 2026 – 03:00 WIB
Arsip - Pelatih Timnas Indonesia U-20 Nova Arianto (tengah) memberikan arahan kepada pemainnya saat pemusatan latihan di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (5/3/2025). Foto: ANTARA/Rizal Hanafi/tom.

jakarta.jpnn.com - Pelatih Timnas U-20 Indonesia Nova Arianto sangat menyayangkan tindakan Fadly Alberto Hengga.

Fadly Alberto Hengga terlibat insiden kekerasan saat Dewa United Banten FC melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC U-20 pada Elite Pro Academy U-20 (EPA U-20) di Stadion Citarum, Semarang.

Nova mengatakan kejadian itu harus menjadi evaluasi mendalam bagi Alberto agar tidak terulang di kemudian hari.

Baca Juga:

"Saya tidak mewajarkan, tetapi Alberto adalah pemain muda dan saya pikir ini menjadi pelajaran yang baik buat Alberto," katanya, Rabu (29/4).

Nova menegaskan tim nasional memiliki standar yang tinggi dalam memilih representasi negara di lapangan hijau.

Bagi Nova, kualitas teknik pemain di lapangan harus berjalan selaras dengan kedisiplinan dan perilaku pemain baik di dalam maupun di luar lapangan.

Baca Juga:

Dalam waktu dekat, Nova Arianto akan memanggil pemain-pemain untuk mengisi skuad Garuda Muda menghadapi Piala AFF U-19 2026 yang akan digelar selama 1-14 Juni di Sumatera Utara.

"Pastinya ke depan tim nasional akan memanggil sekali lagi pemain-pemain yang baik selain secara kualitas, tetapi secara attitude,” kata Nova.

BERITA TERKAIT

