Timnas U-20 Indonesia Panggil 7 Pemain Diaspora

jakarta.jpnn.com - Timnas U-20 Indonesia akan menggunakan pemain diaspora untuk menghadapi Piala AFF U-19 2026.

Pelatih Timnas U-20 Indonesia Nova Arianto mengaku akan memanggil beberapa pemain diaspora.

"Direncanakan ada 7 pemain diaspora yang akan kami panggil dan kita akan lihat situasinya," kata Nova Arianto, Rabu (29/4).

Nova belum memerinci identitas lengkap ketujuh pemain diaspora yang masuk rencana pemanggilan tersebut.

Namun, dia menyebut salah satu nama yang dipastikan masuk radar tim pelatih ialah Matthew Baker.

Nova mengatakan Matthew lebih dahulu akan mengikuti ajang Piala Asia U-17 2026 bersama Timnas U-17 pada Mei 2026.

Baca Juga: PSSI Rahasiakan Calon Lawan Timnas Indonesia

Setelah itu, Matthewh diproyeksikan bergabung dengan Timnas U-20 Indonesia.

"Jadi kita lihat siapa-siapa pemain yang akan bergabung kita nanti di AFF U-19," katanya.