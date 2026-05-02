Daftar Lengkap 23 Pemain Timnas Indonesia, Marselino Masuk

jakarta.jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memanggil 23 pemain untuk menjalani pelatnas di Jakarta pada 26-30 Mei 2026.

Para pemain yang dipanggil didominasi pemain local, seperti Marselino Ferdinan, Witan Sulaeman dan Muhammad Riyandi.

Khusus Marselino Ferdinan, pemanggilan kali ini adalah yang pertama dalam beberapa waktu terakhir.

Sebelumnya, Marselino Ferdinan sempat tidak dipanggil ke pelatnas.

Pemusatan latihan menjadi bagian dari persiapan Indonesia menuju Piala ASEAN 2026 yang digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026.

"Selama lima hari, para pemain akan menjalani sesi latihan intensif serta pertandingan internal sebagai bagian dari proses evaluasi tim pelatih," sebut PSSI, Selasa (27/4).

Indonesia bergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang babak playoff, Brunei Darussalam atau Timor Leste.

Timnas Indonesia sendiri belum pernah juara dan sudah enam kali menjadi runner-up.