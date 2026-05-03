Penyerang Persija Jakarta Bertekad Sapu Bersih 4 Laga Sisa

jakarta.jpnn.com - Penyerang Persija Jakarta Gustavo Almeida bertekad menyapu bersih empat laga tersisa Super League 2025/2026.

“Seperti yang saya katakan, kami sekarang hanya berpikir hari demi hari, pertandingan demi pertandingan," kata Almedia dikutip dari laman resmi I.League, Minggu (3/4).

Gustavo Almeida mengakui dirinya ingin membawa Persija menjadi juara.

Namun, Gustavo Almeida menegaskan dirinya dan kawan-kawannya ingin berfokus bermain bagus.

“Kami hanya memikirkan satu pertandingan ke pertandingan berikutnya," ujar dia.

Persija bakal mengawali rangkaian laga pemungkas ketika melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Jawa Tengah, Senin (4/5).

Setelah laga itu, Persija Jakarta akan menjamu Persib Bandung, Minggu (10/5).

Enam hari berikutnya, Rizky Ridho dan kawan-kawan akan melakoni laga tandang melawan Persik Kediri.