Jadwal Lengkap Timnas U-17 Indonesia: Siap Tempur

jakarta.jpnn.com - Timnas U-17 Indonesia siap tempur pada Piala Asia U-17 2026 di Jeddah, Arab Saudi.

Timnas bergabung bersama Jepang, Qatar, dan China di Grup B.

Timnas Indonesia akan mengawali pertandingan melawan China pada Selasa (5/5) pukul 23:30 WIB.

Setelah itu, tim besutan Kurniawan Dwi Yulianto tersebut akan melawan Qatar pada Sabtu (9/5) pukul 23:30 WIB.

Laga terakhir Indonesia ialah menghadapi Jepang pada Selasa (12/5) pukul 23:00 WIB.

Timnas Indonesia sudah bertolak ke Jeddah pada Sabtu pekan lalu.

Timnas membawa 23 pemain. Garuda Muda diperkuat tiga pemain diaspora, yaitu Mike Rajasa (FC Utrecht), Noha Pohan (NAC Breda), dan Mathew Baker (Melbourne City).

Baker adalah satu-satunya pemain timnas U-17 yang mengikuti Piala Asia U-17 dan Piala Dunia U-17 2025.