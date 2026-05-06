Widodo Cahyono Putro Bawa Garudayaksa FC, Bukti Kualitas Pelatih Lokal

Rabu, 06 Mei 2026 – 21:00 WIB
Pesepak bola Garudayaksa FC Dheco Hari Zacky (kedua kanan) berselebrasi dengan rekan setimnya usai mencetak gol ke gawang Persikad dalam lanjutan Liga 2 Pegadaian di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (2/5/2026). Garudayaksa FC mengunci tiket promosi ke Liga 1 musim 2026-2027 setelah mengalahkan Persikad dengan skor 3-1. Foto: ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/nym.

jakarta.jpnn.com - Pelatih Garudayaksa FC Widodo Cahyono Putro membuktikan kualitasnya dengan mengantarkan tim besutannya promosi ke Super League 2026/2027.

Garudayaksa FC berhasil promosi setelah mengalahkan Persikad dengan skor 3-1 di Stadion Pakansari, Cibinong, Sabtu (2/5).

Kemenangan itu memastikan Garudayaksa finis sebagai juara Grup A dan berhak atas promosi otomatis.

Keberhasilan Garudayaksa FC promosi menegaskan bahwa pelatih lokal masih mampu bersaing di tengah gempuran nakhoda asing.

"Saya selalu berusaha maksimal di mana pun saya bekerja,” kata Widodo, Sabu (2/5).

Mantan pemain Timnas Indonesia itu mengajak para pelatih local terus menimba ilmu.

“Untuk teman-rekan pelatih (lokal), mari tetap semangat dan terus memperdalam ilmu," kata Widod.

Di balik capaian bersejarah tersebut, Widodo mengirimkan pesan kuat mengenai potensi juru taktik lokal.

