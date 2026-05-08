Jakarta Banyak Agenda, Persija vs Persib di Samarinda

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta akan menjamu Persib Bandung pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (10/5).

Direktur Utama I.League Ferry Paulus menyebut faktor keamanan sebagai alasan utama pengambilan keputusan tersebut.

“Waktunya tetap sama, yaitu tanggal 10 (Mei), jamnya 15.30 WIB," kata Ferry, Rabu (6/5).

Laga antara Persija melawan Persib sebetulnya dijadwalkan digelar di Jakarta.

Namun, rivalitas antara Persija Jakarta dengan Persib Bandung memang kerap mengundang kekhawatiran dari aspek keamanan.

Selain alasan keamanan, kepadatan agenda di Jakarta sepanjang Mei turut memengaruhi pertimbangan pemindahan laga Persija vs Persib.

"Mei adalah bulan yang banyak sekali agenda yang tentunya dikhawatirkan menimbulkan hal-hal yang di luar kewenangan atau keinginan aspek sepak bola itu sendiri," kata Ferry.

Ferry menjelaskan pemindahan lokasi tanding Persija vs Persib ke Stadion Segiri sebagai jalar keluar yang terbaik.