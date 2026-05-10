Timnas Indonesia Lawan Vietnam di Piala AFF U19 2026

Timnas Indonesia berada di Grup A Piala AFF U19 2026.

Berdasarkan hasil pengundian, Indonesia bergabung bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar.

Sementara itu, Grup B diisi Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam.

Di sisi lain, Grup C diisi Australia, Kamboja, dan Filipina.

Piala AFF U19 2026 sendiri akan diselenggarakan pada 1-14 Juni 2026.

Turnamen itu diberi nama ASEAN U19 Boy's Bank Sumut Championship 2026.

Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thoir optimistis tentang peluang Indonesia.

"Sebagai tim nasional, kita tidak perlu kalah sebelum bertanding," ujarnya.