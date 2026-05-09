Persija Jakarta vs Persib Bandung di Samarinda, Ferry Indrasjarief Kecewa

jakarta.jpnn.com - Ferry Indrasjarief merasa kecewa karena laga Persija Jakarta melawan Persib Bandung tidak digelar di Jakarta.

Persija harus menjamu Persib Bandung di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (10/5).

"Kecewa sekali. Padahal, kami sudah berupaya bekerja sama dengan Jakmania, berupaya untuk menunjukkan bahwa perilaku suporter kita sudah bagus,” kata Ferry, Rabu (6/5).

Baca Juga: Penyerang Persija Jakarta Bertekad Sapu Bersih 4 Laga Sisa

Ketua Panpel Persija Jakarta itu mengatakan musim ini tidak ada kejadian apa pun ketika Macan Kemayoran bertanding di Jakarta.

Ferry mengaku pihaknya mendapat keterangan dari pihak kepolisian bahwa terdapat kekhawatiran gangguan keamanan setelah perayaan Hari Buruh 1 Mei.

"kemungkinan mereka khawatir seperti itu," katanya.

Ferry merujuk penangkapan terhadap lebih dari seratus orang di Bandung saat perayaan Hari Buruh 2026.

Mungkin dari hasil interogasi itu mereka menganggap bahwa Jakarta rawan," ujar Ferry.