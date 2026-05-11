Ranking FIFA: Timnas Futsal Indonesia Posisi 14 Dunia

jakarta.jpnn.com - Timnas Futsal Putra Indonesia melonjak ke posisi ke-14 dunia dalam ranking FIFA.

Sebelumnya, Timnas Futsal Putra Indonesia menempati urutan ke-24.

Dikutip dari laman FIFA, Jumat (8/5), Indonesia memiliki 1.269,82.

Timnas Futsal Putra Indonesia berada di bawah Iran yang memiliki 1.507,71 poin, Thailand (1.354,78 poin) dan Jepang (1.315,11 poin).

Salah satu faktor yang membuat meningkatnya ranking Indonesia ialah keberhasilan melaju ke final Piala Asia Futsal AFC 2026.

Di turnamen itu, tim besutan Hector Souto mengalahkan negara-negara Tangguh, seperti Vietnam dan Jepang.

Pada pertandingan final, Indonesia takluk dari Iran melalui adu penalti dengan skor 4-5 (5-5).

Setelah itu, Indonesia juga melaju ke partai puncak Kejuaraan Futsal ASEAN 2026.