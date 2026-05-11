JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Ranking FIFA: Timnas Futsal Indonesia Posisi 14 Dunia

Ranking FIFA: Timnas Futsal Indonesia Posisi 14 Dunia

Senin, 11 Mei 2026 – 21:00 WIB
Ranking FIFA: Timnas Futsal Indonesia Posisi 14 Dunia - JPNN.com Jakarta
Pemain Tim Nasional Futsal Indonesia merayakan gol dalam laga melawan Australia di Kejuaraan ASEAN Futsal 2026 di Nonthaburi, Thailand, Rabu (8/4/2026). Foto: ANTARA/HO-Pengurus Pusat Federasi Futsal Indonesia/am.

jakarta.jpnn.com - Timnas Futsal Putra Indonesia melonjak ke posisi ke-14 dunia dalam ranking FIFA.

Sebelumnya, Timnas Futsal Putra Indonesia menempati urutan ke-24.

Dikutip dari laman FIFA, Jumat (8/5), Indonesia memiliki 1.269,82.

Baca Juga:

Timnas Futsal Putra Indonesia berada di bawah Iran yang memiliki 1.507,71 poin, Thailand (1.354,78 poin) dan Jepang (1.315,11 poin).

Salah satu faktor yang membuat meningkatnya ranking Indonesia ialah keberhasilan melaju ke final Piala Asia Futsal AFC 2026.

Di turnamen itu, tim besutan Hector Souto mengalahkan negara-negara Tangguh, seperti Vietnam dan Jepang.

Baca Juga:

Pada pertandingan final, Indonesia takluk dari Iran melalui adu penalti dengan skor 4-5 (5-5).

Setelah itu, Indonesia juga melaju ke partai puncak Kejuaraan Futsal ASEAN 2026.

Timnas Futsal Putra Indonesia melonjak ke posisi ke-14 dunia dalam ranking FIFA.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   timnas futsal indonesia timnas indonesia fifa ranking timnas

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU