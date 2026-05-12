Welber Jardim Gabung Timnas U-19 Indonesia 17 Mei

Selasa, 12 Mei 2026 – 21:00 WIB
Pesepak bola Timnas Indonesia U-20 Welber Jardim menendang bola ke arah gawang Timnas Yordania U-20 dalam Mandiri U-20 Challenge Series 2025 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (24/1/2025). Foto: ANTARA/Umarul Faruq/sgd/tom.

jakarta.jpnn.com - Pelatih Timnas U-19 Indonesia Nova Arianto mengatakan Welber Jardim akan tiba di Indonesia pada 17 Mei 2026.

Welber Jardim akan menjadi salah satu pemain yang diandalkan pada Kejuaraan ASEAN U19 2026 di Medan pada 1-14 Juni 2026.

Dia akan langsung bergabung dalam pemusatan latihan tim di Yogyakarta mulai Minggu (10/5).

"Direncanakan di tanggal 17 (Mei, red)," kata Nova, Jumat (8/50.

Welber menjadi bagian penting dalam perjalanan Timnas U19 menjadi juara dua tahun lalu.

Saat itu dia tak pernah absen dalam lima laga yang dimainkan.

Tiga di antaranya turun sebagai starter. Di sisi lain, Nova mengaku akan memaksimalkan semua pemainnya di Kejuaraan ASEAN U19 2026.

Dia menjadikan turnamen itu sebagai sarana uji coba sebelum tim berlaga di babak Kualifikasi Piala Asia U20 2027. 

