Komdis PSSI Beri Hukuman Berat ke Persipura Jayapura

Sabtu, 16 Mei 2026 – 22:00 WIB
Warga melihat bangkai kendaraan setelah terbakar di Stadion Lukas Enembe, Kabupaten Jayapura, Papua, Sabtu (9/5/2026). Foto: Gusti Tanati/Antara

jakarta.jpnn.com - Persipura Jayapura mendapatkan hukuman berat dari Komisi Disiplin (Komdis) PSSI.

Hukuman itu diberikan sebagai imbas kerusuhan setelah laga Persipura melawan Adhyaksa FC Banten, dalam Pegadaian Championship 2025/2026,di Stadion Lukas Enembe, Jayapura, Jumat (8/5). 

Dalam surat keputusannya, Komdis PSSI menjatuhkan hukuman berat kepada Persipura setelah terjadi serangkaian pelanggaran disiplin yang dilakukan suporter dan panitia pelaksana.

Kelima sanksi terpisah itu mencakup denda total sebanyak Rp 240 juta.

PSSI juga menjatuhkan hukuman berupa larangan menggelar pertandingan kandang dengan penonton selama satu musim penuh pada kompetisi 2026/2027.

PSSI juga memberikan peringatan bahwa pelanggaran serupa akan berujung pada hukuman yang lebih berat.

Sanksi pertama dijatuhkan terkait pelemparan empat smoke bomb dari seluruh sisi tribun, penyalaan empat flare, serta ledakan petasan di Tribun Utara, Selatan, Timur, dan Barat setelah pertandingan selesai. 

Atas pelanggaran tersebut, Persipura didenda Rp 125 juta.

