JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga John Herdman Pede Timnas Indonesia Raih Hasil Bagus di Piala Asia 2027

John Herdman Pede Timnas Indonesia Raih Hasil Bagus di Piala Asia 2027

Minggu, 17 Mei 2026 – 18:00 WIB
John Herdman Pede Timnas Indonesia Raih Hasil Bagus di Piala Asia 2027 - JPNN.com Jakarta
Pelatih tim nasional Indonesia John Herdman saat diwawancarai tim siniar Redaksi Olahraga ANTARA di Jakarta, Selasa (12/5/2026). Foto: ANTARA/Anggah/am.

jakarta.jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman percaya diri bisa membawa tim besutannya terbang tinggi pada Piala Asia 2027.

John Herdman juga menyatakan tidak gentar meski Jay Idzes dan kawan-kawan berada di grup neraka.

Timnas Indonesia berada di Grup D bersama Jepang, Qatar, dan Thailand.

Baca Juga:

"Kami akan berusaha untuk melewati (rintangan, red) dan mengambil langkah tim sejauh mungkin,” kata John Herdman kepada Antara awal pekan lalu.

John Herdman berharap Timnas Indonesia mendapatkan hasil maksimal.

“Semoga kami bisa sejauh mungkin ke babak yang tidak pernah dilewati sebelumnya," kata John Herdman.

Baca Juga:

Pelatih berkebangsaan Inggris itu mengatakan langkahnya membawa tim Merah Putih berbicara banyak pada turnamen terbesar di Asia ini adalah dengan memberikan fondasi mental yang kuat.

Menurut Herdman, fondasi mental yang kuat akan membuat para pemain tidak akan risau menghadapi lawan sekuat apa pun.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman percaya diri bisa membawa tim besutannya terbang tinggi pada Piala Asia 2027.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   timnas indonesia piala asia john herdman pelatih timnas

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU