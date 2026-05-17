John Herdman Pede Timnas Indonesia Raih Hasil Bagus di Piala Asia 2027

jakarta.jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman percaya diri bisa membawa tim besutannya terbang tinggi pada Piala Asia 2027.

John Herdman juga menyatakan tidak gentar meski Jay Idzes dan kawan-kawan berada di grup neraka.

Timnas Indonesia berada di Grup D bersama Jepang, Qatar, dan Thailand.

"Kami akan berusaha untuk melewati (rintangan, red) dan mengambil langkah tim sejauh mungkin,” kata John Herdman kepada Antara awal pekan lalu.

John Herdman berharap Timnas Indonesia mendapatkan hasil maksimal.

“Semoga kami bisa sejauh mungkin ke babak yang tidak pernah dilewati sebelumnya," kata John Herdman.

Pelatih berkebangsaan Inggris itu mengatakan langkahnya membawa tim Merah Putih berbicara banyak pada turnamen terbesar di Asia ini adalah dengan memberikan fondasi mental yang kuat.

Menurut Herdman, fondasi mental yang kuat akan membuat para pemain tidak akan risau menghadapi lawan sekuat apa pun.